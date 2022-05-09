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2 часа назад

Жительница Новокузнецка создала приют для грызунов. Видео

Александр Кузьмин

Жительница Новокузнецка Галина Синельникова стала "матерью" для 23 декоративных крыс, организовав приют для грызунов "Маленькие лапки". Большинство подопечных женщины - это крысы, от которых отказались хозяева. В пятницу, 29 апреля, она рассказала об особенностях содержания питомцев.

Синельникова держит крыс уже девять лет. Свою первую любимицу женщина купила в зоомагазине для дочери, затем в семье появилась вторая крыса.

"Они социальные животные, им очень нужно общение с их сородичами", - объясняет Синельникова.

Третий питомец нашел свой новый дом сам. Однажды на Рождество Галина возвращалась домой с работы и услышала знакомый писк из коробки на лавочке. Женщина не смогла оставить животное на улице.

В другой раз Галине позвонили из зоомагазина, рассказали, что при переезде семья оставила двух маленьких грызунов. Синельникова забрала малышей, а вскоре выяснилось, что они вовсе не малыши: самка принесла девять крысят.

После этого грызунов в доме Синельниковой становилось все больше - одних она находила в мусорных контейнерах, других подбрасывали ей под дверь, некоторых передавали через друзей и знакомых. Сейчас у Галины в приюте "Маленькие лапки" целых 23 питомца.

Общество,Видео,
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