Названа главная угроза человечеству

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала ожирение главной угрозой здоровью людей в 2022 году. Об этом пишет The Jerusalem Post.

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Показатели ожирения в Европе достигли «эпидемических масштабов», предупреждает Европейское региональное бюро ВОЗ: 59 процентов взрослых и почти каждый третий ребенок имеют либо избыточный вес, либо страдают ожирением.

В настоящее время ни одна страна в европейском регионе не способна остановить рост показателей ожирения к 2025 году. Ожирение и избыточный вес ежегодно являются причиной более 1,2 миллиона смертей в регионе. Также ожирение причина как минимум 13 различных видов рака и вызывает не менее 200 тысяч новых случаев рака в Европе ежегодно, отметили эксперты.

В ВОЗ заявили, что приложения для доставки еды могут способствовать проблеме ожирения и малоподвижному образу жизни. Пандемия ускорила рост использования таких приложений, так как людям приходилось оставаться дома.

Второе место в топ-5 угроз здоровью занимают изоляция и одиночество, с которыми люди столкнулись во время пандемии. В ВОЗ заявили, что одиночество может быть вредным для психического и физического здоровья, негативно влияет на уровень холестерина и сахара в крови, а также на функции мозга.

Замыкают тройку лидеров стресс и тревога, на четвертом месте - болезнь Крона (хроническое воспалительное заболевание кишечкика), на пятом - эндометриоз (по разным оценкам, он встречается у 10-15 процентов женщин детородного возраста).

Ранее ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) назвали одной из главных угроз человечества в 2022 году голод.

Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что украинский кризис может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира.