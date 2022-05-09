В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
19 минут назад

Названа главная угроза человечеству

Мария Иванова

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала ожирение главной угрозой здоровью людей в 2022 году. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Названа главная угроза человечеству
Фото: ReutersReuters

Показатели ожирения в Европе достигли «эпидемических масштабов», предупреждает Европейское региональное бюро ВОЗ: 59 процентов взрослых и почти каждый третий ребенок имеют либо избыточный вес, либо страдают ожирением.

В настоящее время ни одна страна в европейском регионе не способна остановить рост показателей ожирения к 2025 году. Ожирение и избыточный вес ежегодно являются причиной более 1,2 миллиона смертей в регионе. Также ожирение причина как минимум 13 различных видов рака и вызывает не менее 200 тысяч новых случаев рака в Европе ежегодно, отметили эксперты.

В ВОЗ заявили, что приложения для доставки еды могут способствовать проблеме ожирения и малоподвижному образу жизни. Пандемия ускорила рост использования таких приложений, так как людям приходилось оставаться дома.

Второе место в топ-5 угроз здоровью занимают изоляция и одиночество, с которыми люди столкнулись во время пандемии. В ВОЗ заявили, что одиночество может быть вредным для психического и физического здоровья, негативно влияет на уровень холестерина и сахара в крови, а также на функции мозга.

Замыкают тройку лидеров стресс и тревога, на четвертом месте - болезнь Крона (хроническое воспалительное заболевание кишечкика), на пятом - эндометриоз (по разным оценкам, он встречается у 10-15 процентов женщин детородного возраста).

Ранее ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) назвали одной из главных угроз человечества в 2022 году голод.

Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что украинский кризис может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира.

По оценке ООН, 45 африканских бедных стран и многие беднейшие страны в других регионах мира импортируют зерно в основном из Украины и России. Из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 8-20 процентов, опасаются эксперты.

Общество,ВОЗ,ООН,ВТО,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители