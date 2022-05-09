Путин объяснил, в чем сила России

«Банды международных террористов пытались рассеять вражду, чтобы изнутри расколоть нас. Ничего не получилось. Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою, прикрывают друг друга от пуль и осколков как родные братья. И в этом сила России — несокрушимые силы нашего единого многонационального народа», — сказал Путин.