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51 минуту назад

Россияне перечислили плюсы детства без интернета

Мослента

Фотовоспоминанием о своем советском детстве поделился подписчик группы «Мы из СССР» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под его постом россияне перечислили плюсы взросления без интернета.

Перечислены плюсы детства без интернета
Фото: Витченко Владимир, Желудович Сер / ТАССВитченко Владимир, Желудович Сер / ТАСС

На фото — двое подростков на уличной спортплощадке. Один из них повис вниз головой на гимнастических кольцах. «Наше детство прошло на ура! Нам никогда не было скучно, мы всегда находили, чем заняться», — написал автор. «Самое счастливое детство!» — поддержал его другой юзер.

Многие отметили, что до эпохи интернета было больше живого общения, подвижных игр, прогулок на природе. «Раньше детей домой было невозможно зазвать — прыгали в резинки и классики, лазали по деревьям, строили шалаши… А теперь наоборот — не выгнать из дома подростков, вся их жизнь — в гаджетах», — написала участница дискуссии.

Другая пользовательница вспомнила, что в прежние времена родители не боялись выпускать детей на улицу одних. А теперь страшно оставлять их гулять без присмотра даже во дворе дома.

Ранее россияне вспомнили любимую телепередачу детства. Один из них признался, что был влюблен в ведущую.

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