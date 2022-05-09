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1 час назад

Мужчину в противогазе и костюме со знаками биологической опасности сняли на видео

Александр Кузьмин

На Юго-Западе Москвы в Коньково местные жители заметили местного жителя, одетого в костюм химзащиты перчатки и противогаз. Видео появилось в telegram-канале «Подъем».

На снятых очевидцами кадрах видно, как мужчина выходит из автобуса и направляется в неизвестном направлении. Как рассказала одна из пассажирок автобуса сначала человек просто привлекал всеобщее внимание, пока на странного соседа не пожаловались водителю. Последний решил уточнить у мужчины, «что за маскарад», однако тот отвечать не стал и решил продолжить путь пешком.

автобуса

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