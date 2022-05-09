Мужчину в противогазе и костюме со знаками биологической опасности сняли на видео

На снятых очевидцами кадрах видно, как мужчина выходит из автобуса и направляется в неизвестном направлении. Как рассказала одна из пассажирок автобуса сначала человек просто привлекал всеобщее внимание, пока на странного соседа не пожаловались водителю. Последний решил уточнить у мужчины, «что за маскарад», однако тот отвечать не стал и решил продолжить путь пешком.