В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
39 минут назад

В России начинается трехдневная рабочая неделя

Газета.Ru

В России началась неделя, на которой будет только три рабочих дня. Об этом сообщает Роструд. Первым рабочими днем будет среда, 11 мая. Также рабочие на этой неделе - четверг и пятница, 12 и 13 мая.

В России начинается трехдневная рабочая неделя
Фото: Guillermo Nova/dpa/Global Look PressGuillermo Nova/dpa/Global Look Press

Предыдущая рабочая неделя также была короткой в связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая. Региональные управления ГИБДД объявили о проведении профилактических мероприятий на майских праздниках. Дорожные полицейские в усиленном режиме будут искать нетрезвых автомобилистов. Так, сотрудники ГИБДД пообещали сплошные проверки на дорогах до конца выходных жителям Смоленска. В рамках подобных мероприятий дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал "Газете.Ru", в какие дни майских выходных больше всего людей приедут обратно в Москву и Санкт-Петербург. Оказалось, что самой загруженной датой возвращения станет 10 мая.

Общество,ГИБДД,Роструд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители