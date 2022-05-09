В России начинается трехдневная рабочая неделя

В России началась неделя, на которой будет только три рабочих дня. Об этом сообщает Роструд. Первым рабочими днем будет среда, 11 мая. Также рабочие на этой неделе - четверг и пятница, 12 и 13 мая.

Фото: Guillermo Nova/dpa/Global Look Press Guillermo Nova/dpa/Global Look Press

Предыдущая рабочая неделя также была короткой в связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая. Региональные управления ГИБДД объявили о проведении профилактических мероприятий на майских праздниках. Дорожные полицейские в усиленном режиме будут искать нетрезвых автомобилистов. Так, сотрудники ГИБДД пообещали сплошные проверки на дорогах до конца выходных жителям Смоленска. В рамках подобных мероприятий дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя.