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1 час назад

Российская летчица оценила количество женщин в авиации

Мослентаиещё 1

Российская летчица Ольга Олехник рассказала о работе женщин в отечественной авиации. Количество специалисток в этой отрасли она оценила в разговоре с «Мослентой».

Российская летчица оценила количество женщин в авиации
Фото: Татьяна Белоножкина / «Юго-Восточный Курьер»Татьяна Белоножкина / «Юго-Восточный Курьер»

По словам Олехник, в 1993 году, когда она только пришла в профессию, в авиации работало мало женщин.

«Я была знакома всего с двумя или тремя девушками, которые летали», — вспомнила она.

Олехник отметила, что сейчас она знает о 20-30 российских летчицах, и их количество продолжает расти.

Героиня интервью напомнила о существовании организации «Авиатриссы», объединяющей женщин авиационных профессий.

«Так что зря люди думают, что летать — не женское дело. Впрочем, так думали и в те года, когда женщины только начали самостоятельно ездить на автомобилях. А теперь нас за рулем больше, чем мужчин», — заключила Олехник.

Ранее о женщинах в современной российской авиации «Мосленте» рассказала профессиональная летчица, пилот реактивного Л-29 «Дельфин» Юлия Крылова. Она отметила, что в стране на сегодняшний день не так уж много профессиональных летчиц.

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