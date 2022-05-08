Юрист рассказала, на какие выплаты могут рассчитывать россияне при увольнении

Юрист по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, на какие выплаты могут рассчитывать россияне при увольнении в мае 2022 года. Об этом сообщает Primpress.

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«Добровольное увольнение является самым невыгодным для сотрудника. В том случае, если работодатель убедил вас уйти по собственному желанию, выплаты будут меньше», – объяснила специалист.

По ее словам, наиболее выгоден для работника уход в связи с сокращением сотрудников. О таком сокращении сотрудник должен быть уведомлен за два месяца.

При сокращении или прекращении деятельности фирмы работнику обязаны выплатить выходное пособие. Оно составляет средний месячный заработок. Вдобавок положены остаток зарплаты и компенсация за отпуск.

Выходное пособие выплачивается за первые два месяца после увольнения. Если сотрудник за две недели после ухода успел оформиться как безработный, то выплату он получит и в третий месяц после увольнения.

По словам Нечаевой, не всех сотрудников можно уволить по сокращению, некоторые являются «неприкасаемыми». К ним относятся беременные, матери детей до 3 лет, одинокие матери с детьми до 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет, многодетные родители – единственные кормильцы семьи.

При нарушении работодателем пунктов договора юрист рекомендует обратиться в суд.