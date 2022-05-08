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13 минут назад

Ворвавшаяся в эфир бывшая сотрудница Первого канала описала жизнь после скандала

Lenta.ru

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, ворвавшаяся в прямой эфир новостной программы «Время» с плакатом, описала свою жизнь после скандала. Заявление редактора опубликовано в Telegram-канале Романа Супера.

Ворвавшаяся в эфир экс сотрудница Первого канала описала жизнь после скандала
Фото: Telegram-канал Романа СупераTelegram-канал Романа Супера

В своем обращении экс-сотрудница Первого канала отметила, что из-за появления в эфире ее начали публично критиковать, после инцидента с ней связался лишь один из бывших коллег. Сейчас она в основном общается с зарубежными журналистами, но ни о чем не жалеет и все равно поступила бы также.

«Еще раз — я не жалею о том, что сделала. Я рада, что в итоге мои моральные качества оказались важнее благополучной и налаженной жизни. Моя совесть теперь чиста. Я считаю, что иногда в жизни надо совершать такие поступки, хотя бы только ради того, чтобы жизнь внутри и жизнь снаружи становилась лучше», — высказалась Овсянникова, добавив, что «не хочет больше молчать», несмотря на невероятную травлю и опасения за свою жизнь.

Рассказывая о последних событиях из своей жизни, журналистка указала, что две недели она провела в Молдове, где делала сюжеты об украинских беженцах.

«В Молдавии настоящая гуманитарная катастрофа. Тысячи беженцев повсюду», — добавила она, комментируя ситуацию.

В апреле сообщалось, что украинцы собрались на акцию протеста и потребовали у немецкого издания Die Welt уволить Овсянникову.

О новом месте работы Овсянниковой стало известно в начале апреля. Журналистка стала внештатным корреспондентом Die Welt, освещающим новости из России и Украины. Она будет писать материалы для газеты Die Welt, а также участвовать в новостных эфирах.

25 марта сообщалось, что суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении Овсянниковой. Бывшую сотрудницу Первого канала обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. Перед этим суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Общество,Марина Овсянникова,Роман Супер,Первый канал,
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