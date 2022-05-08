Ворвавшаяся в эфир экс сотрудница Первого канала описала жизнь после скандала

«Еще раз — я не жалею о том, что сделала. Я рада, что в итоге мои моральные качества оказались важнее благополучной и налаженной жизни. Моя совесть теперь чиста. Я считаю, что иногда в жизни надо совершать такие поступки, хотя бы только ради того, чтобы жизнь внутри и жизнь снаружи становилась лучше», — высказалась Овсянникова, добавив, что «не хочет больше молчать», несмотря на невероятную травлю и опасения за свою жизнь.