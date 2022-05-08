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26 минут назад

Активисты МГЕР призвали европейские государства помнить правду о Великой Отечественной войне

Газета.Ru

Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов сообщил, что в преддверии Дня Победы в Москве более 5 тысяч активистов движения и «Волонтерской Роты Боевого Братства» организовали у 14 посольств европейских государств акции-перфомансы под лозунгом «Правду и память не отменить!». Они призвали европейские государства помнить правду о Великой Отечественной войне.

Активисты МГЕР призвали европейские государства помнить правду о Великой Отечественной войне
Фото: ТАССТАСС

Демидов подчеркнул, что сегодня многие европейские государства запрещают использовать символ Великой Победы. По его мнению, это недопустимо.

«Они забывают о том, что именно наши солдаты в годы Великой Отечественной войны ценой миллионов своих жизней освободили их города от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии Дня Победы мы решили напомнить, благодаря кому европейские города сейчас живут мирной жизнью и развиваются. Акцию единовременно провели у 14 европейских посольств», — отметил он.

Кроме того, председатель МГЕР также добавил, что акции прошли у посольств Польши, Украины, Румынии, Болгарии, Молдавии, Латвии, Норвегии, Чехии, Словакии, Литвы, Эстонии, Македонии, Словении и Австрии.

Так, перед зданиями установили плакаты и картины с фрагментами истории освобождения европейских городов, в том числе их столиц, от немецко-фашистских захватчиков и оккупантов. Изображения сопровождались подборкой цитат высказываний-благодарностей за освобождение и подвиг советских солдат, а также оценками советской армии-освободительницы политиками и известными людьми прошлого.

Общество,Антон Демидов,
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