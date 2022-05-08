Активисты МГЕР призвали европейские государства помнить правду о Великой Отечественной войне

Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов сообщил, что в преддверии Дня Победы в Москве более 5 тысяч активистов движения и «Волонтерской Роты Боевого Братства» организовали у 14 посольств европейских государств акции-перфомансы под лозунгом «Правду и память не отменить!». Они призвали европейские государства помнить правду о Великой Отечественной войне.

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Демидов подчеркнул, что сегодня многие европейские государства запрещают использовать символ Великой Победы. По его мнению, это недопустимо.

«Они забывают о том, что именно наши солдаты в годы Великой Отечественной войны ценой миллионов своих жизней освободили их города от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии Дня Победы мы решили напомнить, благодаря кому европейские города сейчас живут мирной жизнью и развиваются. Акцию единовременно провели у 14 европейских посольств», — отметил он.

Кроме того, председатель МГЕР также добавил, что акции прошли у посольств Польши, Украины, Румынии, Болгарии, Молдавии, Латвии, Норвегии, Чехии, Словакии, Литвы, Эстонии, Македонии, Словении и Австрии.