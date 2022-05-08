Строитель «Азовстали» рассказал о подземельях завода

«Цеха, которые были построены, прокатные станы, все коммуникации находились под цехами. Маршзалы, насосные — все, чтобы их с боку не строили — находилось там. И глубина там — 20 метров», — рассказал строитель, подчеркнув, что маршзалы — это специальные помещения, в которых расположены электрогенераторы и насосные станции.