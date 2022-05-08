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50 минут назад

Россиянам напомнили о «штрафе за шашлыки»

Елена Прошина

Разведение костров, использование мангалов и других приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок является административным правонарушением. Речь идет о Москве и Санкт-Петербурге, сообщила «Прайм» юрист Елена Кудерко.

Россиянам напомнили о «штрафе за шашлыки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В большинстве других регионах России действует более «лаконичное» правило о запрете разведения открытого огня вне специально оборудованных площадок. Предусматривается наказание в виде штрафа от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей.

«Стоит отдельно напомнить, что использование готового угля приравнивается к открытому огню и является правонарушением», — отметила юрист.

Чтобы избежать нарушения закона, при этом самостоятельно организовать место для шашлыков, необходимо правильно выбрать место для мангала. Кроме того, он должен быть изготовлен из негорючих материалов. Во время подготовки углей рядом должны находиться средства пожаротушения.

Ранее сообщалось, что россиянам следует придерживаться определенных правил при разведении огня на своих участках. Так, место для приготовления пищи на огне должно находиться не ближе пяти метров от дома и двух метров от забора или беседки.

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