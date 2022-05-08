Россиянам напомнили о «штрафе за шашлыки»

Разведение костров, использование мангалов и других приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок является административным правонарушением. Речь идет о Москве и Санкт-Петербурге, сообщила «Прайм» юрист Елена Кудерко.

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В большинстве других регионах России действует более «лаконичное» правило о запрете разведения открытого огня вне специально оборудованных площадок. Предусматривается наказание в виде штрафа от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей.

«Стоит отдельно напомнить, что использование готового угля приравнивается к открытому огню и является правонарушением», — отметила юрист.

Чтобы избежать нарушения закона, при этом самостоятельно организовать место для шашлыков, необходимо правильно выбрать место для мангала. Кроме того, он должен быть изготовлен из негорючих материалов. Во время подготовки углей рядом должны находиться средства пожаротушения.