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2 часа назад

Россияне назвали преимущества советских радиол

Мослента

Фотография радиолы «Романтика-106» была опубликована в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях россияне перечислили преимущества популярного в советские годы устройства, объединившего проигрыватель для пластинок и радиоприемник.

Россияне назвали преимущества советских радиол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мyзыкальный центp из СCCP. У меня такой имеется. Работает. Бобинник только не перематывает, так как резинки прохудились, но что поделать», — написал автор поста.

Многие пользователи отметили, что и у них такие были, а у некоторых тоже сохранились до сих пор.

«Шикарный центр для тех времен! Мечта была», «Мощная штука. И звук был хороший», «Стоил, наверное, как крыло самолета», — написали юзеры. Несколько человек признались, что купили бы такой и сейчас.

«Вспомнил, как прятал конфеты от своих родителей в такой. Мне тогда было четыре года», — поделился один из участников дискуссии.

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