В Кремле прокомментировали смерть Авербаха

В Кремле отреагировали на смерть старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха, скончавшегося на 101-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

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«Он прожил прекрасную жизнь и сделал шахматы лучше, чем они были до него!» - сказал пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков

Авербах стал гроссмейстером в 1952 году. За шахматную карьеру он был чемпионом СССР и Европы, побеждал во множестве международных турниров.

Гроссмейстер был награжден орденом Дружбы народов и орденом Почета, медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд».