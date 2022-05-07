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19 минут назад

"Очень ответственно": Хаматова нашла работу в Латвии

Майк Габриелян

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова нашла работу в Новом Рижском театре. Первое время она будет выступать на русском языке, но заучит латышскую речь «на слух». Об этом пишет «КП».

Хаматова поделилась впечатлениями о новой работе
Фото: ТАССТАСС

Недавно портрет актрисы появился в галерее на сайте театра. Местным СМИ Хаматова сообщила, что пока не знает, в каком спектакле впервые выйдет на сцену, но готова сменить язык.

«Готова выучить на слух и латышский текст. Пока в процессе придумывания, что это должно быть и как должно это быть представлено. Это очень ответственно — первый выход», — рассказала Хаматова.

Художественный руководитель Рижского театра Алвис Херманис заявил, что пригласил актрису присоединиться к труппе Нового Рижского театра и «стать членом нашего коллектива».

«Она будет работать и играть у нас, сначала — на своем родном языке», — добавил Херманис.

Ранее в театре «Современник», где прежде работала Хаматова, заявили, что нашли ей замену после ее эмиграции в Латвию.

Общество,Алвис Херманис,Чулпан Хаматова,
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