Хаматова поделилась впечатлениями о новой работе

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова нашла работу в Новом Рижском театре. Первое время она будет выступать на русском языке, но заучит латышскую речь «на слух». Об этом пишет «КП».
Недавно портрет актрисы появился в галерее на сайте театра. Местным СМИ Хаматова сообщила, что пока не знает, в каком спектакле впервые выйдет на сцену, но готова сменить язык.
«Готова выучить на слух и латышский текст. Пока в процессе придумывания, что это должно быть и как должно это быть представлено. Это очень ответственно — первый выход», — рассказала Хаматова.
Художественный руководитель Рижского театра Алвис Херманис заявил, что пригласил актрису присоединиться к труппе Нового Рижского театра и «стать членом нашего коллектива».
«Она будет работать и играть у нас, сначала — на своем родном языке», — добавил Херманис.
Ранее в театре «Современник», где прежде работала Хаматова, заявили, что нашли ей замену после ее эмиграции в Латвию.