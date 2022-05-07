Камерунских козлят из Ленинградского зоопарка сняли на видео

Подросшие камерунские козлята из Ленинградского зоопарка начали выходить на прогулки в компании мамы. Посетители зверинца уже могут услышать их блеяние. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Видеозапись, на которой видны маленькие козлята, опубликована в группе Ленинградского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». Судя по всему, козлята проявляют большой интерес к окружающему пространству, однако пока боятся отойти от матери.
«Подойти к козлятам без ограждения пока нельзя, но вы сможете посмотреть на малышей с достаточно близкого расстояния и послушать их звонкое блеяние», – предупредили в зоопарке.