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38 минут назад

Чулпан Хаматова нашла работу в Латвии

Ura.Ru

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова трудоустроилась в Новом Рижском театре. Об этом свидетельствует появление портрета артистки в галерее на сайте данного культурного учреждения Латвии.

Чулпан Хаматова нашла работу в Латвии
Фото: ТАССТАСС

«Готова выучить на слух и латышский текст. Пока в процессе придумывания, что это должно быть и как должно это быть представлено. Это очень ответственно — первый выход», — рассказала сама Хаматова в интервью местным СМИ.

Ранее художественный руководитель Рижского театра Алвис Херманис пообещал взять Хаматову в труппу.

«Я пригласил ее присоединиться к актерской труппе Нового Рижского театра и стать членом нашего коллектива. Она будет работать и играть у нас, сначала — на своем родном языке», — цитирует Херманиса «Комсомольская правда».

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова заявила о своем отъезде из России в Латвию в середине марта. По словам актрисы, причиной ее эмиграции стало несогласие с проведением специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Позже Хаматова уволилась из московского театра «Современник», где проработала 24 года. Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин, в свою очередь, назвал «неприличным» отъезд Хаматовой, передает «Национальная служба новостей». По его мнению, артистам следует тщательно подбирать слова, чтобы не разочаровать своих зрителей.

Общество,Алвис Херманис,Александр Калягин,Чулпан Хаматова,
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