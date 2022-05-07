Чулпан Хаматова нашла работу в Латвии

«Готова выучить на слух и латышский текст. Пока в процессе придумывания, что это должно быть и как должно это быть представлено. Это очень ответственно — первый выход», — рассказала сама Хаматова в интервью местным СМИ.

«Я пригласил ее присоединиться к актерской труппе Нового Рижского театра и стать членом нашего коллектива. Она будет работать и играть у нас, сначала — на своем родном языке», — цитирует Херманиса «Комсомольская правда».

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова заявила о своем отъезде из России в Латвию в середине марта. По словам актрисы, причиной ее эмиграции стало несогласие с проведением специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Позже Хаматова уволилась из московского театра «Современник», где проработала 24 года. Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин, в свою очередь, назвал «неприличным» отъезд Хаматовой, передает «Национальная служба новостей». По его мнению, артистам следует тщательно подбирать слова, чтобы не разочаровать своих зрителей.