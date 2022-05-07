В центре российского города «спрятали» памятник Ленину

«Мы хотели в этом году как можно больше приблизить облик места проведения парада к военной тематике и подвигу наших воинов-освободителей. К разработке концепции внешнего вида были привлечены хабаровские дизайнеры, они предложили вариант оформления, который утвердили на межведомственном организационном комитете», - рассказала Наталия Гребенюк.