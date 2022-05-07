В центре российского города «спрятали» памятник Ленину

Начальник главного управления соцразвития губернатора и правительства Хабаровского края Наталия Гребенюк заявила, что власти региона задрапировали памятник российскому революционеру Владимиру Ленину потому, что желали «как можно больше приблизить облик места проведения парада к военной тематике».
Отмечается, что на драпировке с лицевой стороны памятника изображен орден Отечественной войны первой степени, по бокам располагаются баннеры с черно-белыми тематическими фотографиями.
Оформление памятника Ленину подобным образом вызвало значительный общественный резонанс в Хабаровске. В частности, местное отделение КПРФ сообщило о проведении 8 мая пикета в центре города.
«Мы хотели в этом году как можно больше приблизить облик места проведения парада к военной тематике и подвигу наших воинов-освободителей. К разработке концепции внешнего вида были привлечены хабаровские дизайнеры, они предложили вариант оформления, который утвердили на межведомственном организационном комитете», - рассказала Наталия Гребенюк.
Она подчеркнула, что власти «постарались придать масштабность событию, создать праздничное настроение у всех жителей Хабаровского края».
Гребенюк уточнила, что памятник находится в полной сохранности, «горожане отмечают, что получилось особенно празднично и торжественно».