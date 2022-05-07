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43 минуты назад

Власти Хабаровска объяснили, зачем задрапировали памятник Ленину

Илья Родин

Начальник главного управления соцразвития губернатора и правительства Хабаровского края Наталия Гребенюк заявила, что власти региона задрапировали памятник российскому революционеру Владимиру Ленину потому, что желали «как можно больше приблизить облик места проведения парада к военной тематике».

В центре российского города «спрятали» памятник Ленину
Фото: предоставлено khv_newsпредоставлено khv_news

Отмечается, что на драпировке с лицевой стороны памятника изображен орден Отечественной войны первой степени, по бокам располагаются баннеры с черно-белыми тематическими фотографиями.

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Оформление памятника Ленину подобным образом вызвало значительный общественный резонанс в Хабаровске. В частности, местное отделение КПРФ сообщило о проведении 8 мая пикета в центре города.

«Мы хотели в этом году как можно больше приблизить облик места проведения парада к военной тематике и подвигу наших воинов-освободителей. К разработке концепции внешнего вида были привлечены хабаровские дизайнеры, они предложили вариант оформления, который утвердили на межведомственном организационном комитете», - рассказала Наталия Гребенюк.

Она подчеркнула, что власти «постарались придать масштабность событию, создать праздничное настроение у всех жителей Хабаровского края».

Гребенюк уточнила, что памятник находится в полной сохранности, «горожане отмечают, что получилось особенно празднично и торжественно».

Общество,Владимир Путин,КПРФ,
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