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23 минуты назад

Абоненты мобильных операторов в ЛНР получат российский префикс +7

Илья Родин

Владельцы мобильных телефонов в Луганской народной республике постепенно получают дополнительный номер в коде системы нумерации России. К своим мобильным номерам, ранее начинавшимся на +38 072, они будут добавлять +7 959.

Абоненты мобильных операторов в ЛНР получат российский префикс +7
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минкомсвязи ЛНР.

«Номер при использовании нумерации с кодом +7 959 будет соответствовать ранее выданному номеру оператора "Лугаком", с учетом изменения кода. При этом замена SIM-карт не потребуется. С использованием данного номера абоненты могут осуществлять как исходящие, так и входящие вызовы, получение SMS-сообщений, в том числе, в целях аутентификации на портале государственных услуг Российской Федерации, в социальных сетях и мессенджерах», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время идут тестовые работы по предоставлению доступа населению республики к интернет-банкингу российских кредитных организаций. В министерства заверили, что тарификация останется прежней, цены не вырастут.

В министерстве подчеркнули, что данное событие по стечению обстоятельств выпало на День радио и работников всех отраслей связи.

Общество,Минкомсвязь РФ,
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