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33 минуты назад

В Госдуме обосновали невозможность сокращения рабочей недели

Майк Габриелян

В Госдуме рассказали, почему в России не будет введена четырехдневная рабочая неделя. По мнению депутата Ярослава Нилова, рынок труда должен самостоятельно прийти к такому распорядку. Об этом сообщает Ura.ru.

В Госдуме обосновали невозможность сокращения рабочей недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рынок труда сам придет к тому, чтобы люди, исходя из имеющихся возможностей, решений, развития искусственного интеллекта, робототехники, стали меньше трудиться и больше времени тратить на себя», — заявил Нилов.

По его мнению, менять что-то с помощью новых законов и «насаждать новые правила» сейчас не стоит, поскольку это «может быть опасно и сделает только хуже».

В России началась трехдневная рабочая неделя

Депутат считает, что компании должны сами выстраивать рабочий распорядок. Если сотрудники готовы к 4-дневке, не теряя в заработной плате и не снижая производительность, то руководители могут перейти на новый формат.

«У нас есть те, кто работает удаленно, перераспределяет свое время так, что в итоге то, что они делают в офисе за пять дней, дома делают за четыре», - привел пример парламентарий.

Ярослав Нилов является главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Последний опрос показал, что 83% россиян хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Общество,Ярослав Нилов,Госдума,
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