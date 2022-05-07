В Госдуме обосновали невозможность сокращения рабочей недели

В Госдуме рассказали, почему в России не будет введена четырехдневная рабочая неделя. По мнению депутата Ярослава Нилова, рынок труда должен самостоятельно прийти к такому распорядку. Об этом сообщает Ura.ru.
«Рынок труда сам придет к тому, чтобы люди, исходя из имеющихся возможностей, решений, развития искусственного интеллекта, робототехники, стали меньше трудиться и больше времени тратить на себя», — заявил Нилов.
По его мнению, менять что-то с помощью новых законов и «насаждать новые правила» сейчас не стоит, поскольку это «может быть опасно и сделает только хуже».
Депутат считает, что компании должны сами выстраивать рабочий распорядок. Если сотрудники готовы к 4-дневке, не теряя в заработной плате и не снижая производительность, то руководители могут перейти на новый формат.
«У нас есть те, кто работает удаленно, перераспределяет свое время так, что в итоге то, что они делают в офисе за пять дней, дома делают за четыре», - привел пример парламентарий.
Ярослав Нилов является главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Последний опрос показал, что 83% россиян хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю.