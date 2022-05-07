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51 минуту назад

Крымские отельеры попросили российские власти о помощи

Илья Родин

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков заявил, что, в связи с недостаточной загрузкой отелей Крыма, туристической отрасли требуется срочная поддержка со стороны российских властей. Об этом пишет РИА «Новости».

Крымские отельеры попросили власти о помощи
Фото:  отель "Алые Паруса" отель "Алые Паруса"

Отмечается, что крымские отели в наступающем летнем сезоне-2022 испытывают значительные проблемы с загрузкой. Она не превышает в среднем 40%. Кроме того, туристы массово отменяют бронирование в гостиницах на май и июнь вследствие отмены авиарейсов на курорты полуострова.

Сколько стоит отдых в Крыму летом 2022

Алексей Волков подчеркнул, что в этой ситуации отельерам Крыма необходима срочная поддержка правительства России.

«Так, например, можно отправлять сотрудников госкорпораций и госкомпаний на отдых в Крым с субсидированием от правительства или оказать прямую финансовую поддержку со стороны правительства РФ. Туриндустрия Крыма опасается, что сезон будет очень слабым и рассчитывать можно будет только на небольшую загрузку отелей», - предложил он.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, в свою очередь, что представители туриндустрии «очень надеялись» на то, что «РЖД проявит активность». Но, по его словам, в августе в Крым будут ходить только два поезда, что явно недостаточно. Поэтому туроператоры связывают свои надежды на сезон с теми туристами, которые приезжают на отдых на своих автомобилях.

Он добавил также, что есть еще один вариант. В связи с закрытием аэропортов на юге России из-за спецоперации, туристы могут приехать в Крым на автобусах. Компания «Интурист» готова осуществлять доставку путешественников на полуостров.

Общество,Сергей Ромашкин,Алексей Волков,РЖД,Правительство РФ,
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