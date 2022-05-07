В Крым впервые с 2014 года запустят поезда из Херсона

В Крыму восстановят пассажирское железнодорожное сообщение с Херсонской и Запорожской областями Украины . Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов .

«Перспективы понятные: все будет восстановлено в полном объеме», — заявил Аксенов о возможности возобновления пассажирского сообщения Крыма с соседними территориями.

«Регионы, сопредельные территории (Херсонская и Запорожская области) будут жить нормальной, спокойной жизнью», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной прервали в 2014 году, когда полуостров вошел в состав РФ. Две основные железнодорожные ветки соединяли Крым с соседними районами Херсонской области. Пассажирское сообщение Крыма с Россией открыли по построенному в 2019 году Крымскому мосту, грузовое и железнодорожное сообщение сделали в 2020 году.