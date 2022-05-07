Россиян предостерегли от покупок в магазинах у дома

В разговоре с агентством «Прайм» профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов рассказал, чем гипермаркеты отличаются от магазинов у дома, и почему в последних лучше не закупаться, особенно в праздничные дни.

«В гипермаркетах, как правило, «товар не залеживается». Да и следит за сроками здесь большее количество глаз, в том числе мерчендайзеров от производителей», – сказал он.

По словам Чеглова, свежесть товара на полках зависит от размера торговой организации и оборота каждого магазина. Чем крупнее магазин, тем меньше рисков встретить товар, который «залежался». В гипермаркетах поставки могут происходить в любые дни недели, а по ряду товаров даже ежедневно. В супермаркеты и дискаунтеры товары возят не каждый день, а по графику. При этом, по словам эксперта, хуже всего дело обстоит с маленькими частными магазинами. В праздничные дни в них поставок, как правило нет, товар будет или «залеживаться» или отсутствовать вовсе, отметил экономист в разговоре с «Прайм».