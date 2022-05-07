В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Россиян предостерегли от покупок в магазинах у дома

РИА "ФедералПресс"

В разговоре с агентством «Прайм» профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов рассказал, чем гипермаркеты отличаются от магазинов у дома, и почему в последних лучше не закупаться, особенно в праздничные дни.

Россиян предостерегли от покупок в магазинах у дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В гипермаркетах, как правило, «товар не залеживается». Да и следит за сроками здесь большее количество глаз, в том числе мерчендайзеров от производителей», – сказал он.

По словам Чеглова, свежесть товара на полках зависит от размера торговой организации и оборота каждого магазина. Чем крупнее магазин, тем меньше рисков встретить товар, который «залежался». В гипермаркетах поставки могут происходить в любые дни недели, а по ряду товаров даже ежедневно. В супермаркеты и дискаунтеры товары возят не каждый день, а по графику. При этом, по словам эксперта, хуже всего дело обстоит с маленькими частными магазинами. В праздничные дни в них поставок, как правило нет, товар будет или «залеживаться» или отсутствовать вовсе, отметил экономист в разговоре с «Прайм».

Ранее «ФедералПресс» писал, что Wildberries пообещал россиянам крупные скидки.

Общество,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители