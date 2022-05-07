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22 минуты назад

Мизулина объяснила, почему Моргенштерн признан иноагентом в РФ

Ura.Ru

Шоумен Алишер Моргенштерн очернял Великий Праздник и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом, а решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом принято накануне Дня Победы. Об этом сообщается на сайте ведомства. Такое мнение высказала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Мизулина объяснила, почему Моргенштерн признан иноагентом в РФ
Фото: ТАССТАСС

«Блогер Моргенштерн внесен Министерством юстиции в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента. Велик символизм этого решения. Ведь принято оно накануне Дня Победы в отношении того, кто очернял наш Великий Праздник и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом», — написала Мизулина в своем telegram-канале.

Ранее Мизулина заявила, что российский рэпер Алишер Моргенштерн получал деньги от стран Запада и действовал по их методичке, ведя деструктивную работу в отношении России. Об этом она сказала в интервью на YouTube на канале «А поговорить?».

06 мая Минюст РФ признал шоумена Алишера Моргенштерна иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Общество,Алишер Моргенштерн,Екатерина Мизулина,Минюст России,Общественная палата России,
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