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1 час назад

Режиссер Римас Туминас ушел с поста худрука Театра имени Вахтангова

Lenta.ruиещё 1

70-летний режиссер Римас Туминас уходит с должности художественного руководителя Театра имени Вахтангова. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу театра.

Римас Туминас уходит с должности худрука Театра Вахтангова
Фото: ТАССТАСС

Представители культурного учреждения также уточнили, что все запланированные на ближайший сезон театральные и художественные проекты будут реализованы.

«Римас Туминас, возглавлявший Театр имени Евгения Вахтангова с 2007 года по 9 февраля 2022 года, с 1 марта по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве. С 6 мая 2022 года Римас Туминас прекращает свою деятельность в Театре имени Евгения Вахтангова», — сообщили в пресс-службе театра.

По словам спецпредставителя президента России по международным культурным отношениям Михаила Швыдкого, искусствовед уехал в Литву не из-за состояния здоровья, а из-за угроз в адрес семьи Туминаса со стороны Литвы.

20 апреля директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил о намерении Туминаса руководить культурным учреждением из Литвы. По его словам, режиссер собирался продолжить наблюдать за репетициями с помощью установленных в зале видеокамер, а также делать замечания актерам через мессенджеры.

Общество,Кирилл Крок,Римас Туминас,Михаил Швыдкой,
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