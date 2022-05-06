Россиянам упростили регистрацию домов и дач – оформить права на загородную недвижимость теперь можно за три дня. Соответствующий закон действует с мая 2022 года и входит в состав мер, принятых правительством России для поддержки строительной отрасли.
Как пишет «Российская газета», сокращение сроков кадастровых работ, кадастрового учета и регистрации прав на бытовую недвижимость затронут садовые, огородные, приусадебные участки, участки для индивидуального жилищного строительства или строительства гаража, садовые и индивидуальные жилые дома и хозяйственные постройки.
Сроки проведения кадастровых работ, постановки на учет и регистрации прав на недвижимость сокращены до трех дней, а при подаче через МФЦ – до пяти рабочих дней. Ранее процедура могла занимать до 10 рабочих дней.
В пятницу, 6 мая, Росреестр отчитался о регистрации в первом квартале 2022 года более 45 тысяч земельных участков в упрощенном порядке по дачной амнистии, что почти на 40% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Дачная амнистия действует в России с 1 сентября 2006 года. Ее срок установлен до 1 марта 2026 года, но с 1 сентября 2022 года дачную амнистию продлят до 1 марта 2031 года.