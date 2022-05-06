Россиянам упростили регистрацию домов и дач – оформить права на загородную недвижимость теперь можно за три дня. Соответствующий закон действует с мая 2022 года и входит в состав мер, принятых правительством России для поддержки строительной отрасли.

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Как пишет «Российская газета», сокращение сроков кадастровых работ, кадастрового учета и регистрации прав на бытовую недвижимость затронут садовые, огородные, приусадебные участки, участки для индивидуального жилищного строительства или строительства гаража, садовые и индивидуальные жилые дома и хозяйственные постройки.

Сроки проведения кадастровых работ, постановки на учет и регистрации прав на недвижимость сокращены до трех дней, а при подаче через МФЦ – до пяти рабочих дней. Ранее процедура могла занимать до 10 рабочих дней.