В России составили рейтинг самых популярных пиратских фильмов

Эксперты по кибербезопасности Group-IB составили список фильмов, которые отличились наибольшим числом нелегальных копий в Рунете в апреле 2022 года. В рейтинг вошли картины, прокат которых отменили или перенесли в России по решению правообладателей. Список возглавил «Бэтмен». Также в топ популярных у пиратов фильмов попали новая картина о сыщике Эркюле Пуаро и блокбастер от Майкла Бэя.

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В Group-IB отметили, что количество размещённых в интернете копий не соответствует просмотрам фильмов. Однако число «пираток» говорит о спросе аудитории и стремлении пиратов удовлетворить этот спрос.

Возглавил пиратский топ фильм «Бэтмен» — премьера в России блокбастера должна была состояться 2 марта, но Warner Bros. отменила показы из-за конфликта на Украине.

На втором месте расположился фильм «Смерть на Ниле» об очередном деле детектива Эркюля Пуаро. Его прокат в России стартовал 10 февраля, но после начала спецоперации Disney полностью приостановила прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Замыкает топ-10 боевик «Скорая» от Майкла Бэя. Компания Universal Pictures также убрала его из российского графика релизов.

Топ-10 выглядит так:

«Бэтмен»;

«Смерть на Ниле»;

«Падение Луны»;

«Бычара»;

«Костюм»;

«Наёмник»;

«Боги хеви-метала»;

«Первый встречный»;

«Утраченные иллюзии»;

«Скорая».

В апреле россияне стали реже ходить в кино. Продажи самих билетов в российских кинотеатрах снизились вдвое. В среднем в кинотеатрах тратили около 600 рублей: в эту сумму вошла плата за билет, а также сопутствующие товары.