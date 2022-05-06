В России составили рейтинг самых популярных пиратских фильмов

Эксперты по кибербезопасности Group-IB составили список фильмов, которые отличились наибольшим числом нелегальных копий в Рунете в апреле 2022 года. В рейтинг вошли картины, прокат которых отменили или перенесли в России по решению правообладателей. Список возглавил «Бэтмен». Также в топ популярных у пиратов фильмов попали новая картина о сыщике Эркюле Пуаро и блокбастер от Майкла Бэя.
В Group-IB отметили, что количество размещённых в интернете копий не соответствует просмотрам фильмов. Однако число «пираток» говорит о спросе аудитории и стремлении пиратов удовлетворить этот спрос.
Возглавил пиратский топ фильм «Бэтмен» — премьера в России блокбастера должна была состояться 2 марта, но Warner Bros. отменила показы из-за конфликта на Украине.
На втором месте расположился фильм «Смерть на Ниле» об очередном деле детектива Эркюля Пуаро. Его прокат в России стартовал 10 февраля, но после начала спецоперации Disney полностью приостановила прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Замыкает топ-10 боевик «Скорая» от Майкла Бэя. Компания Universal Pictures также убрала его из российского графика релизов.
Топ-10 выглядит так:
«Бэтмен»;
«Смерть на Ниле»;
«Падение Луны»;
«Бычара»;
«Костюм»;
«Наёмник»;
«Боги хеви-метала»;
«Первый встречный»;
«Утраченные иллюзии»;
«Скорая».
В апреле россияне стали реже ходить в кино. Продажи самих билетов в российских кинотеатрах снизились вдвое. В среднем в кинотеатрах тратили около 600 рублей: в эту сумму вошла плата за билет, а также сопутствующие товары.
Руководители сетей кинотеатров пожаловались, что уход Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal негативно повлиял на российский прокат. В марте его выручка просела от 50% до 85% по сравнению с февралём. В Ассоциации владельцев кинотеатров полагают, что в ближайшие 2 месяца закроется половина российских кинозалов.