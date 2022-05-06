«Современник» нашел замену покинувшей Россию Хаматовой

Театр «Современник», где служила актриса Чулпан Хаматова, нашел ей замену, после отъезда артистки из России. Об этом сообщает «СтарХит».
Хаматова принимала участие в двух репертуарных спектаклях «Современника» — «УтроВечер» и «Враги. История любви». Теперь главную роль в постановке «Враги. История любви», будет играть актриса Светлана Иванова.
По словам актера Сергея Юшкевича, Иванова прекрасно вписалась в спектакль и на высоте исполнила свою роль, несмотря на то, что на репетиции было отведено всего три дня.
«Конечно, эта роль на вырост, и она будет оттачивать ее в течение многих лет. Но я был потрясен Светой! И даже те, кто видел предыдущий вариант и новый, высоко ее оценили. Она просто совершила подвиг», — рассказал Юшкевич.
Спектакль «УтроВечер» временно снят с репертуара. Поскольку постановка была полностью авторской работой Хаматовой, вероятнее всего, на сцену «Современника» она больше не вернется.
«Я был восхищен тем, что делала Чулпан. Но так как весь спектакль — ее авторская работа, то замена просто невозможна. Это ребенок Чулпан, она его родила, придумала, сделала. Бессмысленно смотреть какую-то иную актрису. Надеюсь, театр не будет ни с кем возобновлять постановку», — сказал Юшкевич.
Ранее Народная актриса РФ Татьяна Васильева раскритиковала Чулпан Хаматову за отъезд из России. По ее мнению, тяжелобольные дети, созданного ею благотворительного фонда «Подари жизни», остались «без всего». Она подчеркнула, что если бы увидела актрису, то сказала бы ей: «Ты — дура».