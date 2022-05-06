«Современник» нашел замену покинувшей Россию Хаматовой

Театр «Современник», где служила актриса Чулпан Хаматова, нашел ей замену, после отъезда артистки из России. Об этом сообщает «СтарХит».

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Хаматова принимала участие в двух репертуарных спектаклях «Современника» — «УтроВечер» и «Враги. История любви». Теперь главную роль в постановке «Враги. История любви», будет играть актриса Светлана Иванова.

По словам актера Сергея Юшкевича, Иванова прекрасно вписалась в спектакль и на высоте исполнила свою роль, несмотря на то, что на репетиции было отведено всего три дня.

«Конечно, эта роль на вырост, и она будет оттачивать ее в течение многих лет. Но я был потрясен Светой! И даже те, кто видел предыдущий вариант и новый, высоко ее оценили. Она просто совершила подвиг», — рассказал Юшкевич.

Спектакль «УтроВечер» временно снят с репертуара. Поскольку постановка была полностью авторской работой Хаматовой, вероятнее всего, на сцену «Современника» она больше не вернется.

«Я был восхищен тем, что делала Чулпан. Но так как весь спектакль — ее авторская работа, то замена просто невозможна. Это ребенок Чулпан, она его родила, придумала, сделала. Бессмысленно смотреть какую-то иную актрису. Надеюсь, театр не будет ни с кем возобновлять постановку», — сказал Юшкевич.