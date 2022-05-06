К акции «Гудок Победы» присоединится Подмосковье

Больше 8,5 тыс. транспортных средств в Московской области примут участие во всероссийской акции «Гудок Победы» 9 мая, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Перевозчики общественного транспорта Подмосковья поздравят жителей и гостей региона с Днем Победы. Мы уже украшаем транспортные средства плакатами, на автовокзалах и автостанциях пассажирам раздают георгиевские ленточки, в праздничные выходные в автобусах будут звучать аудиопоздравления и военные песни. Также более 8,5 тыс. автобусов, поездов, дорожной техники 9 мая присоединятся к всероссийской акции «Гудок Победы» - техника подаст праздничный 10-секундный гудок», - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в автобусах АО «Мострансавто» в праздничные дни будут транслировать серию видеороликов «Нам есть чем гордиться» с именами и боевыми наградами сотрудников компании, принимавших участие в Великой Отечественной войне.