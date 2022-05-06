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32 минуты назад

Более 8,5 тыс. транспортных средств в Подмосковье присоединятся к акции «Гудок Победы»

Агентство «Москва»иещё 1

Больше 8,5 тыс. транспортных средств в Московской области примут участие во всероссийской акции «Гудок Победы» 9 мая, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

К акции «Гудок Победы» присоединится Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

«Перевозчики общественного транспорта Подмосковья поздравят жителей и гостей региона с Днем Победы. Мы уже украшаем транспортные средства плакатами, на автовокзалах и автостанциях пассажирам раздают георгиевские ленточки, в праздничные выходные в автобусах будут звучать аудиопоздравления и военные песни. Также более 8,5 тыс. автобусов, поездов, дорожной техники 9 мая присоединятся к всероссийской акции «Гудок Победы» - техника подаст праздничный 10-секундный гудок», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в автобусах АО «Мострансавто» в праздничные дни будут транслировать серию видеороликов «Нам есть чем гордиться» с именами и боевыми наградами сотрудников компании, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

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