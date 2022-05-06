ВЦИОМ раскрыл уровень доверия россиян Путину

Кроме того, по данным исследования, 78,9 процента россиян сообщили, что доверяют деятельности главы государства на посту. Работу председателя кабмина положительно оценили 53 процента респондентов, а правительства — 52,8 процента.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю возрос на 0,6 процентного пункта и достиг 41,2 процента. КПРФ поддерживают 11,2 процента граждан, ЛДПР — 8,5 процента, «Справедливую Россия — За правду» — 5,9 процента, а «Новых людей» — 4,8 процента.