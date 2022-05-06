Патриарх Кирилл призвал молиться о недопущении новой мировой войны

"Сколько же можно убивать друг друга, сколько же можно страдать, сколько же можно разрушать? <...> И такая была надежда всего рода человеческого, и организацию создали - Организацию Объединенных Наций, чтобы предотвратить возможные войны, но ничего не получилось в конечном итоге. Слава Богу, что глобальной войны до сих пор не было, и будем молиться, чтобы ее не было и дальше, но сколько же людей погибло в локальных конфликтах!" - сказал патриарх.