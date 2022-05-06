Патриарх Кирилл призвал молиться о недопущении новой мировой войны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться о том, чтобы не произошло новой мировой войны, нынешний период истории он назвал тяжелым, опасным и судьбоносным для России. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил в пятницу после литургии в храме Христа Спасителя в день памяти великомученика Георгия Победоносца.
"Сколько же можно убивать друг друга, сколько же можно страдать, сколько же можно разрушать? <...> И такая была надежда всего рода человеческого, и организацию создали - Организацию Объединенных Наций, чтобы предотвратить возможные войны, но ничего не получилось в конечном итоге. Слава Богу, что глобальной войны до сих пор не было, и будем молиться, чтобы ее не было и дальше, но сколько же людей погибло в локальных конфликтах!" - сказал патриарх.
По его словам, сегодня нужно особенно усилить молитвы к Богу и "покровительнице земли Русской", Пресвятой Богородице, "осознавая, какая непростая складывается обстановка в Европе, насколько непросто складывается обстановка вокруг нашей страны". Также предстоятель РПЦ призвал молиться святому великомученику Георгию Победоносцу, с днем памяти которого связано время окончания на территории СССР Великой Отечественной войны.
"Мы должны просить, чтобы Господь милость свою явил над страной нашей, оградил ее от врагов внешних и - добавлю - внутренних. Потому что если бы не было в свое время людей, которые внутри желали поражения страны, то не была бы столь тяжелой наша борьба с врагом внешним. Сегодня время особой консолидации всего нашего народа, мы должны быть все вместе, мы должны сознавать, что теперь проходим через тяжелый, опасный и в какой-то момент судьбоносный период нашей истории", - заявил патриарх.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.