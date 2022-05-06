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21 минуту назад

Народный фронт доставит частицы Вечного огня российским и зарубежным ветеранам

Газета.Ru

В Москве в Александровском саду накануне Дня Победы стартовал масштабный автопробег патриотической акции «Огонь памяти». Лампады с частицами Вечного огня, зажженными у мемориала «Могила неизвестного солдата», доставят ветеранам Великой Отечественной войны в 17 регионах России и 12 государствах-участниках акции.

Народный фронт доставит частицы Вечного огня российским и зарубежным ветеранам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В различных мероприятиях будут задействованы около 3 тысяч человек. Так, частицы Вечного огня будут доставлены ветеранам в восемь городов-героев России и населенные пункты по пути следования автопробега, где пройдут праздничные мероприятия. В городах акцию примут представители администраций и общественники, которые передадут лампы ветеранам.

Представители Народного фронта, движения «Здоровое Отечество» и других общественных организаций, в частности, примут участие во встречах с ветеранами Великой Отечественной войны в ЛНР и ДНР, открытии отреставрированных памятников и зажжении огней памяти. Частицы Вечного огня также планируется доставить военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции на территории Донбасса и Украины.

Автоколонна сделала круг по Садовому кольцу и разделилась по направлениям: Москва – Тула – Волгоград – Новороссийск – Керчь – Севастополь, Москва – Санкт-Петербург – Мурманск, Москва – Смоленск.

«Мы в шестой раз организуем автопробег, с каждым годом он наращивает обороты и в этом году впервые вышел на международный уровень. Частицы Вечного огня встречают тепло, трепетно, с большим уважением», – сообщил организатор общественного движения «Огонь памяти» Сергей Игнатьев.

Общество,Сергей Игнатьев,
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