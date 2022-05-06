«Бессмертный полк» пройдет в 88 странах

Шествия "Бессмертного полка" в этом году пройдут в 88 странах. Об этом проинформировал заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По это словам, такие акции сплачивают диаспоры, остаются "символом памяти тех, кто отдавал свои жизни в борьбе с нацизмом".

"По нашей информации, в 88 государствах акция готовится в очном формате", - отметил дипломат.

По сложившейся традиции шествия пройдут в Аргентине, Беларуси, Болгарии, Иордании, Испании, Киргизии, Никарагуа, Сербии и других странах. Впервые "Бессмертный полк" состоится в Венесуэле.

Как отметил Зайцев, особое внимание организаторы уделяют вопросам обеспечения безопасности, поскольку не исключены провокации.

"С сожалением фиксируем стремление властных структур ряда государств создать препоны тем, кто хочет почтить память героев Великой Отечественной войны", - добавил дипломат.