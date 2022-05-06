Кремль прокомментировал приговор Сапеге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломаты РФ продолжат защищать россиянку Софью Сапегу, приговоренную к шести годам колонии в Белоруссии. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.
У Пескова спросили, что думают в России касательно решения Гродненского областного суда.
«Нам не нравится, когда комментируют решение нашего суда, мы не будем комментировать решение дружественной нам Белоруссии», — пояснил Песков.
Как добавил пресс-секретарь российского главы государства, Сапега является гражданкой РФ и ее законные интересы продолжат защищать дипломаты.
Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с журналистом Романом Протасевичем. Они летели на самолете авиакомпании Ryanair, осуществившим вынужденную посадку в Национальном аэропорту «Минск». Судебный процесс над россиянкой начался 28 марта в Гродно в открытом режиме. Потом процесс проводился в закрытом режиме. Девушку обвиняли в Белоруссии по семи статьям.