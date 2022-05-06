Кремль прокомментировал приговор Сапеге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломаты РФ продолжат защищать россиянку Софью Сапегу, приговоренную к шести годам колонии в Белоруссии. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

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У Пескова спросили, что думают в России касательно решения Гродненского областного суда.

«Нам не нравится, когда комментируют решение нашего суда, мы не будем комментировать решение дружественной нам Белоруссии», — пояснил Песков.

Как добавил пресс-секретарь российского главы государства, Сапега является гражданкой РФ и ее законные интересы продолжат защищать дипломаты.