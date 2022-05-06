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1 час назад

Песков заявил, что российские дипломаты продолжат защищать приговоренную в Белоруссии Сапегу

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломаты РФ продолжат защищать россиянку Софью Сапегу, приговоренную к шести годам колонии в Белоруссии. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

Кремль прокомментировал приговор Сапеге
Фото: ReutersReuters

У Пескова спросили, что думают в России касательно решения Гродненского областного суда.

«Нам не нравится, когда комментируют решение нашего суда, мы не будем комментировать решение дружественной нам Белоруссии», — пояснил Песков.

Как добавил пресс-секретарь российского главы государства, Сапега является гражданкой РФ и ее законные интересы продолжат защищать дипломаты.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с журналистом Романом Протасевичем. Они летели на самолете авиакомпании Ryanair, осуществившим вынужденную посадку в Национальном аэропорту «Минск». Судебный процесс над россиянкой начался 28 марта в Гродно в открытом режиме. Потом процесс проводился в закрытом режиме. Девушку обвиняли в Белоруссии по семи статьям.

Общество,Роман Протасевич,Дмитрий Песков,
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