Пугачева регистрирует новый бренд в России

Российская певица Алла Пугачева решила зарегистрировать торговую марку под названием «Примадонна». Под этим брендом звезда намерена выпускать косметику, дроны и даже оружие. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Зарегистрировала торговую марку Пугачева в России. Теперь, как пишет Mash, под брендом «Примадонна» можно будет выпускать буквально все: косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, коллекторские агентства, даже оружие и боеприпасы.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми уехали в Израиль. Недавно стало известно, что звезды выставили на продажу свой дом в поселке Грязь. Стоимость особняка составляет $10 млн.