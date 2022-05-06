Пугачева регистрирует новый бренд в России

Российская певица Алла Пугачева решила зарегистрировать торговую марку под названием «Примадонна». Под этим брендом звезда намерена выпускать косметику, дроны и даже оружие. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Зарегистрировала торговую марку Пугачева в России. Теперь, как пишет Mash, под брендом «Примадонна» можно будет выпускать буквально все: косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, коллекторские агентства, даже оружие и боеприпасы.
Напомним, после начала спецоперации на Украине Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми уехали в Израиль. Недавно стало известно, что звезды выставили на продажу свой дом в поселке Грязь. Стоимость особняка составляет $10 млн.
Однако по мнению риелторов, продать за такую цену замок будет не просто. Маловероятно, что кто-то захочет купить это странное сооружение в нынешних реалиях. Кроме того, обслуживание самого дома и участка в 2,3 тыс. кв. метров стоит недешево. Ежемесячные траты составляют почти 1 млн рублей в месяц.