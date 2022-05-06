«Откуда дровишки, Олежка?!»: Кормухина обратилась к Тинькову

Певица Ольга Кормухина прокомментировала резкие высказывания бизнесмена Олега Тинькова о России . По ее мнению, у онкологического заболевания, которым страдает предприниматель, могут быть кармические причины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Не хочется лишний раз "пиарить" очередного "отъехавшего", прямо скажем, не налегке выдающегося, как сам он себя обозначил, бизнесмена Тинькова. Но. Хотелось бы расставить акценты. Во-первых, о какой гениальности шла речь? Откуда дровишки, Олежка?!» — написала певица.

«Во-вторых, ты все на жалость давишь. Болен, мол, сильно. По-человечески сочувствуем. Но не думал ли ты, гений, что это тот самый бумеранг за твои чудесные "бизнесовые таланты", которые, скажем честно, зависали довольно долго!» — заявила исполнительница.

Напомним, в 2019 году Тинькову диагностировали лейкоз. В настоящее время заболевание бизнесмена находится в стадии ремиссии. За последнее время Тиньков сделал несколько нелестных заявлений в адрес России. После этого «Тинькофф Банк» открестился от бизнесмена, напомнив, что тот покинул пост председателя совета директоров несколько лет назад.