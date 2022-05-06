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45 минут назад

В этом году россияне купили рекордное число самокатов

РИА "ФедералПресс"

Аналитики заметили серьезный рост продаж электросамокатов в период с января по апрель 2022 года. Связано это с удобством передвижения по городу.

Россияне купили рекордное число электросамокатов
Фото: ТАССТАСС

«В январе – апреле 2022 г. выросли более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сообщают аналитики.

Около 85 % спроса пришлось на электросамокаты, 10 % – на электровелосипеды. Россияне начали покупать такие средства передвижения из-за удобства и компактности. При том пользуются ими не только для передвижения по городу на небольшие расстояния, но и для прогулок и активного отдыха.

При том в этом году, в сравнении с предыдущим, покупать самокаты начали заранее. Даже когда на дорогах лежал снег россияне уже закупались новым средством передвижения, сообщают «Ведомости».

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