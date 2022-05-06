Пока вы спали: проблемы с боеприпасами у ФРГ и призыв России к США

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Die Welt: Германия не может найти боеприпасы для обещанного Киеву оружия

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У властей Германии возникли проблемы с поставками на Украину зенитных самоходных установок Gepard, так как снарядов для них хватит только на полчаса работы. Об этом сообщает газета Die Welt.

По данным издания, для 30 установок, которые планируется поставить на Украину, есть только 23 тысячи снарядов. Проблема в том, что оригинальные снаряды для 35-мм пушек производит швейцарская компания Oerlikon, а Швейцария отказывается экспортировать оружие в зоны боевых действий.

Посольство России призвало США к уничтожению химоружия

США остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, которая до сих пор не уничтожила запасы боевых отравляющих веществ. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне, опубликованном в официальном Telegram-канале дипмиссии.

«Предлагаем американской общественности задуматься, с какой целью Вашингтон затягивает ликвидацию национального арсенала химического оружия. И почему все другие страны такое оружие уничтожили», - заметили в посольстве, напомнив, что Россия избавилась от химического оружия еще в 2017 году.

В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий

Выплаты российским пенсионерам будут проиндексированы автоматически, никаких заявлений для этого писать не придется, рассказала «Москве 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме», - заметила она, подчеркнув, что размер индексации пенсий пока обсуждается, но может составить 9%.

В Роспотребнадзоре оценили риск повторного заражения COVID-19

Иммунитет к коронавирусу не вечен и из-за его постепенного ослабления растет риск повторного заражения. Об этом РИА Новости рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«По этой причине роста заболеваемости в будущем исключать нельзя», - рассказал он.

Хафизов также отметил, что вирус постоянно мутирует и не стоит считать, что он становится менее опасным.

Дуда: границы между Польшей и Украиной «больше не будет»

Президент Польши Анжей Дуда в своем выступлении выразил надежду, что государственной границы с Украиной больше не будет и народы двух стран смогут «жить вместе на этой земле». Об этом пишет РБК.