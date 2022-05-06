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20 минут назад

Школьник из Петербурга создал «эталон пельменя». Видео

Александр Кузьмин

В Санкт-Петербурге выпускник метрологического класса школы №237 Максим Лукашев создал «эталон пельменя». Видео появилось в telegram-канале «Подъем».

«Он идеально заполняет полость рта. Он сочится, он заполняет все пространство, и не остается пустого места, особенно со сметаной. Он нежный и мягкий», - ответил выпускник на вопрос о свойствах эталонного размера.

Стоит отметить, что парня наградили памятной медалью Всероссийского научно-исследовательского института метрологии имени Менделеева.

В школе отметили, что ученик два года занимался проектом, сначала он проводил дегустации среди одноклассников, а затем разрабатывал свою рецептуру.

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