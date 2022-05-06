В Санкт-Петербурге выпускник метрологического класса школы №237 Максим Лукашев создал «эталон пельменя». Видео появилось в telegram-канале «Подъем».
«Он идеально заполняет полость рта. Он сочится, он заполняет все пространство, и не остается пустого места, особенно со сметаной. Он нежный и мягкий», - ответил выпускник на вопрос о свойствах эталонного размера.
Стоит отметить, что парня наградили памятной медалью Всероссийского научно-исследовательского института метрологии имени Менделеева.
В школе отметили, что ученик два года занимался проектом, сначала он проводил дегустации среди одноклассников, а затем разрабатывал свою рецептуру.