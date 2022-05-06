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56 минут назад

Россияне стали чаще обращаться к психологам и психиатрам

Ura.Ru

Спрос на психологическую и психиатрическую помощь среди россиян за последние три месяца вырос на четверть. Об этом сообщил руководитель Центра психологической коррекции заболеваний клинической больницы МЕДСИ Сергей Поздняков.

Россияне стали чаще обращаться к психологам и психиатрам
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

По данным Сергея Позднякова, за последние три месяца отмечается рост числа обращений с тревожными расстройствами, сообщает «Коммерсант». Уточняется, что за январь, февраль и март 2022 года зафиксировано на 25,9% больше пациентов, чем в 2021 году. В феврале прирост составил 15,2%, а в марте — 21,4%.

Люди стали чаще обращаться с жалобами на острую и затяжную реакцию на стресс, повышенную тревожность, различные тревожные расстройства и панические атаки, добавила психолог, семейный терапевт Екатерина Козейкина. По ее словам, около 40% пациентов находятся в состоянии депрессии. Психолог также отметила, что стало меньше запросов, связанных с отношениями с партнером и семьей.

Ранее сообщалось, что большинство россиян считают, что их уровень стресса и тревожности повысился. Психолог Маргарита Дворкина в беседе с URA.RU назвала способ определения панической атаки.

Общество,Сергей Поздняков,Коммерсант,
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