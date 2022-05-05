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35 минут назад

Артемий Лебедев высказался об Анджелине Джоли и Олеге Тинькове

RT на русском

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался об актрисе Анджелине Джоли и бизнесмене Олеге Тинькове.

Артемий Лебедев высказался об Анджелине Джоли и Олеге Тинькове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На этой неделе меня бесят два человека: это Анджелина Джоли, которая приехала во Львов, посетила кофейню, а потом специально для неё украинская киностудия включила сирену, чтобы в городе как будто объявлен авиаудар и, типа, нужно бежать в убежище. И естественно, это всё снимается на камеры, нам показывают, как мужественно Джоли бежит в убежище, это, наверное, очень большое достижение. После того, как они туда заходят, сирену отключают, чтобы не мешать мирному городу дальше существовать, потому что никаких ракет, никаких нападений авиационных на Львов в этот день не осуществлялось», — сказал Лебедев.

По его словам, произошедшее является голливудской постановкой.

Также Лебедев заявил, что вторым человеком, который на этой неделе попал «на его радары», является Олег Тиньков.

«То, что сейчас он пытается изобразить из себя Папу Римского или далай-ламу и сказать, какой я тут у себя в Instagram* белый-хороший и вообще я за всё хорошее и против всего плохого, — это, конечно, звучит абсолютно фальшиво», — сказал он.

Ранее Тиньков заявил о намерении увести из России бренды Tinkoff и La Datcha.

До этого бизнесмен на своей странице в социальной сети выступил с критикой спецоперации на Украине.

The Washington Post сообщила о прибытии во Львов актрисы Анджелины Джоли, которая также является спецпосланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По мнению руководителя проекта «Дети войны» Юлии Мартовалиевой, в ходе визита Джоли на Украину было инсценировано «очень много театральных моментов».

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Общество,Олег Тиньков,Артемий Лебедев,Анджелина Джоли,ООН,
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