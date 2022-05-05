Артемий Лебедев высказался об Анджелине Джоли и Олеге Тинькове

«На этой неделе меня бесят два человека: это Анджелина Джоли, которая приехала во Львов, посетила кофейню, а потом специально для неё украинская киностудия включила сирену, чтобы в городе как будто объявлен авиаудар и, типа, нужно бежать в убежище. И естественно, это всё снимается на камеры, нам показывают, как мужественно Джоли бежит в убежище, это, наверное, очень большое достижение. После того, как они туда заходят, сирену отключают, чтобы не мешать мирному городу дальше существовать, потому что никаких ракет, никаких нападений авиационных на Львов в этот день не осуществлялось», — сказал Лебедев.