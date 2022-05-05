О новых возможностях для молодежи – на марафоне «Новые горизонты» Российского общества «Знание»

С 17 по 19 мая Российское общество «Знание» организует федеральный Просветительский марафон. В этом году он обретает новые смыслы и пройдет под названием «Новые горизонты». В центре дискуссий, лекций и мастер-классов – новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах. К масштабному марафону сможет присоединиться любой желающий – онлайн-трансляция будет доступна на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществах организации в социальных сетях VK и RUTUBE, а также на ресурсах партнеров.

Фото: Российское общество «Знание» Российское общество «Знание»

Главное событие в сфере просвещения – Просветительский марафон «Новые горизонты» Российского общества «Знание» объединит на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. На протяжении трех дней они будут делиться своими знаниями и историями успеха, рассказывая о роли России в мире, современных геополитических процессах, богатой истории и уникальных традициях России, а также о новых возможностях для развития в сферах бизнеса, науки, технологий, культуры, искусства, спорта и других.

Видео дня

Для зрителей онлайн-трансляции будут организованы пять параллельных эфиров: с площадок в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Каждый из них будет посвящен одному из пяти тематических треков: «Роль России в мире» (Москва, ВДНХ), «Мы вместе» (Москва, студия Российского общества «Знание»), «Новые горизонты. Экономика» (Санкт-Петербург, «Экспофорум»), «Новые горизонты. Наука» (Сочи, студия Российского общества «Знание»), «Новые горизонты. Информационные технологии» (Московская область, площадка Российского интернет форума).

В рамках трека «Роль России в мире», который пройдет на ВДНХ, эксперты помогут молодежи сформировать комплексное представление о позициях России на международной арене, разобраться в современных геополитических процессах, углубиться в историю российской государственности и отечественной дипломатии.

Программа мероприятий в студии Российского общества «Знание» в бизнес-квартале АРМА в Москве будет посвящена теме «Мы вместе». В этом треке лекторы поговорят со слушателями о культурном многообразии нашей страны, уникальных традициях проживающих на ее территории народов и выдающихся достижениях соотечественников в спорте, культуре, искусстве, науке.

Эксперты трека «Новые горизонты. Экономика» на площадке «Экспофорума» в Санкт-Петербурге поделятся актуальными прогнозами на развитие различных сфер производства, IT и технологического сектора экономики, крупного бизнеса и молодежного предпринимательства. В треке рассмотрят также вопросы импортозамещения и финансового суверенитета страны.

Направление «Новые горизонты. Наука» будет представлено в студии Российского общества «Знание» в Сочи. Ученые, исследователи, представители технологических компаний и общественных объединений расскажут, в каких сферах науки Россия занимает ведущие позиции, представят ноу-хау отечественных разработчиков.

Трек «Новые горизонты. Информационные технологии» Российское общество «Знание» организует на площадке 26-го «Российского интернет форума» в Подмосковье (Организатор: РАЭК, соорганизатор АНО «Цифровая экономика»). Профессионалы цифровой отрасли обсудят с молодежью возможности развития информационных технологий и приоритеты нашей страны в этом направлении. Также будет уделено внимание карьерному росту в ИТ-сфере, правилам кибербезопасности и созданию качественного контента.

К лекциям марафона смогут присоединиться учащиеся школ и вузов по всей стране в формате открытого урока.

«Мир стремительно меняется, а время перемен бросает вызовы каждому человеку. Однако важно помнить, что за любыми вызовами всегда стоят новые возможности. Программа федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» объединит самые актуальные темы, связанные как с историческим прошлым, так и будущим нашей страны. Надеюсь, что марафон «Новые горизонты» станет компасом для молодежи в мире открывающихся возможностей для успешного развития России», — отметил Максим Древаль.

Ярким событием в программе марафона «Новые горизонты» в Москве на ВДНХ станет финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Это новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9-11 классов и 1-2 курсов средних специальных учебных заведений, направленные на всестороннее развитие личности. Игры организованы Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Региональный этап Просветительских игр проходил со 2 по 30 апреля. Выполняя задания, ребята получали баллы в свой индивидуальный рейтинг. После подведения итогов по шесть победителей от каждого из 85 регионов РФ, набравших наибольшее количество баллов, объединятся в команду и будут приглашены на финальные состязания в Москве. Также будет организовано по одной команде от Российского движения школьников, движения «Юнармия» и сообщества «Большая перемена». Все 88 команд встретятся на многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам. За 3 дня соревнований 17-19 мая состоится пять масштабных состязаний: интеллектуальная викторина, чемпионат по скоростной сборке спилс-карты РФ, киберспортивные состязания, конкурс социальных проектов, спортивные соревнования.

Финалисты Просветительских игр получат возможность лично пообщаться с выдающимися представителями современности, которые на протяжении нескольких дней будут делиться своим опытом и знаниями на марафоне «Новые горизонты».