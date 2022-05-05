Reuters: ВОЗ может закрыть региональный офис в Москве

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассмотрит возможность закрытия офиса Европейского регионального бюро в Москве. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, имеющийся в его распоряжении.

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По данным трех дипломатических и политических источников агентства, проект резолюции, который будет рассмотрен 10 мая, не предусматривает более жестких санкций против РФ, таких как отстранение России от участия в совете ВОЗ или лишение ее права голоса. Однако в документе содержится призыв отменить связанные с деятельностью ВОЗ встречи в России.

Создание проекта резолюции последовало за обращением Украины, которое подписали 38 стран-членов ВОЗ, включая Францию, Германию и Турцию.

Отмечается, что речь идет о закрытии Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Российский офис ВОЗ, также находящийся в Москве, продолжит свою работу.