Цены на проживание в российских отелях снизились по отношению к цене марта – апреля. Как пишут СМИ, это следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«По сравнению с мартом-апрелем размещение в отелях категории «три звезды» по ряду востребованных направлений подешевело на 10 – 47 %. Самое большое снижение зафиксировано в стоимости проживания в отелях Москвы (с 3,6 тыс. рублей до 1,9 тыс. рублей за ночь)», – говорится в сообщении.

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Также в лидеры по снижению цен попали село Эстосадка (Краснодарский край) и Ялта. Также снижение также зафиксировано в Красной Поляне ( минус 36 %), Казани (минус 30 %), Сочи (минус 25 %). Опустились цены и в отелях Минвод, Санкт-Петербурга и Калининграда.

Эксперты отмечают, что снизилась стоимость и в отелях четырех звезд. В списке Сочи, Москва и Эстосадка. А вот в Ялте и Махачкале цены в данной категории отелей наоборот выросли, пишут «Известия».

Вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал цены на отдых в стране в мае — июне.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что в регионах, где приостановлена работа аэропортов, цены действительно ниже, чем годом ранее.

РИА Новости

«Самолётами туда прибывало 30% туристов, и даже дополнительные поезда не смогли заменить туристам авиа. Поэтому отельеры этих регионов снизили цены на 10—15% по сравнению с прошлым годом, но не более», — пояснил Барзыкин.

Он также напомнил, что цены традиционно снижаются после майских праздников.

«На вторую половину мая и начало июня цены вполне приемлемые — ниже, чем на праздники, процентов на 20», — сказал эксперт.

При поиске отелей на онлайн-платформах россияне чаще всего интересуются жильем в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Это показало исследование, проведенное сервисом поездок и путешествий Туту.ру. Оно поступило в «Газету.Ru».

Так, доля тех, кто ищет, где остановиться в Москве, составила 23,3%, в Санкт-Петербурге ищут отели 17,9% пользователей платформы, а в Сочи — 6,6%.

«Далее по популярности следуют Анапа, Симферополь, Казань, Краснодар, Екатеринбург и Нижний Новгород. Также в топ-15, по данным Туту Отелей, входят Ростов-на-Дону, Новосибирск, Тюмень, Калининград и Омск», — отметили в сервисе.

В целом, изучая, в каких городах россияне ищут отели чаще всего, аналитики выяснили, что 95% из них находятся в России.

«Ближайшие страны по количеству поисков объектов размещения — Турция, Беларусь, Абхазия, Узбекистан и Армения», — добавили исследователи.

Отмечается, что чаще всего путешественники ищут отели с завтраками уровнем от трех звезд и выше. В среднем они останавливаются в номерах на семь дней.

Спрос на курортный отдых в России снизился по сравнению с 2021 годом, сообщает газета «Коммерсант».

Издание пишет, что интерес россиян снизился из-за падения доходов и ограничения воздушного передвижения на юге страны из-за специальной операции России на Украине. На фоне этого многие граждане России планируют провести отпуск дома, никуда не выезжая.

На фоне падения спроса, гостиницы начали снижать цены на 15-45%. Тогда как в прошедшем марте отели повышали стоимость проживания в летние месяцы.

По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в марте — апреле средний тариф в отелях категории три звезды был на 15–16% больше прошлогоднего, а сейчас стоимость выше на 4-5%.

Отечественные туристы массово перестали отдыхать на курортах Турции на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным министерства культуры и туризма Турции, в марте текущего года в страну прибыло на 48 процентов меньше россиян, чем в этом же месяце в 2021 году. Также более чем в два раза снизилась доля России в общем турпотоке в Турцию — с 24,2 до 10,9 процента.

По результатам первого весеннего месяца Россия впервые за многие годы не вошла в топ-3 въездных рынков Турции. На первом месте оказался Иран (274,8 тысячи туристов), на втором — Германия (187,1 тысячи), третье место заняла Болгария (169,6 тысячи), Россия опустилась на четвертое место (114,3 тысячи).

Ранее в мае глава Союза туроператоров Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя предупредил иностранных путешественников о дефиците мест в отелях на юге и западе республики. По его словам, заполняемость турецких гостиниц в мае составляет от 80 до 90 процентов.

Российские предприниматели создали аналог ушедшего сервиса Booking.com и рассчитывают занять до 100% рынка в интернете. Новый сервис бронирования жилья и планирования путешествий обещает предоставить пользователям все необходимые документы для командировок, пишет ПРАЙМ.

Также разработчики намерены обеспечить бесперебойную оплату услуг с помощью карт российских банков и защиту пользователей от недобросовестных отельеров.

До недавних событий 70% россиян бронировали отели через Booking, в перспективе мы бы хотели приблизиться к этой цифре. Но, конечно, это займет несколько лет. Мы рассчитываем занять хотя бы 5–10% рынка онлайн бронирования за первый год, — рассказал лидер проекта Григорий Мокеев.

Бизнесмены предполагают, что сервис на первом этапе будет работать с приоритетом на эко-туризм. По словам Мокеева, в каждой области страны можно найти множество интересных объектов, на территории которых есть эко-гостиницы. К примеру, в Самарской области это деревня ездовых собак или находящаяся на берегу Волги сыроварня.

К сожалению, далеко не всегда такие места попадаются на первых страницах выдачи на сервисах онлайн-бронирования. В нашем сервисе первые строчки предложенных отелей будут закреплены за подобными объектами, — пояснил лидер проекта.

Уточняется, что на первом этапе фильтрация мест для отдыха будет производиться вручную.

Ранее российские отели обратились к сервису Booking с требованием аннулировать все счета, выставленные гостиницам за февраль. Также компании требуют передать им все сведения о гостях.

Российские туристы готовятся к летним отпускам при закрытых аэропортах в южной части страны, раскупая билеты на поезда и автобусы. По данным сервиса для путешествий OneTwoTrip, доля бронирований железнодорожных билетов на май и июнь выросла на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"По данным бронирований на май-июнь 2022 года, доля железнодорожных билетов среди покупок клиентов составляет 41,3%. Показатель в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличился на треть", - рассказала "РГ" представитель сервиса Елена Шелехова.

Самыми популярными направлениями поездок с 1 мая по 30 июня традиционно стали столицы. Более четверти всех железнодорожных билетов куплено в Москву и 14,2% - в Санкт-Петербург. Также в числе самых популярных направлений Сочи, Краснодар, Симферополь и Ростов-на-Дону.

Спрос на автобусные поездки вырос в конце весны и начале лета вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На автобусах чаще всего по внутренним направлениям планируют поездки в Москву (доля бронирований 23,3%), Санкт-Петербург (12,2%) и Ростов-на-Дону (4%). Также в список самых востребованных направлений поездок на автобусе вошли Краснодар, Севастополь, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Астрахань, Брянск. При этом пока это ранние бронирования, так что список лидирующих направлений может ещё значительно измениться, отмечают в OneTwoTrip.

Ранее генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказывал "РГ", что в случае продления запрета полетов в южные аэропорты планируют запустить автобусные туры в Алушту (Крым) и в Анапу по три раза в неделю. Билеты будут стоить 4-5 тысяч рублей на человека в одну сторону.

Туристы в Дербенте на весенне-летний сезон забронировали 100% мест в отелях. В городе ожидается значительное увеличение числа туристов по сравнению с 2021 годом, сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс-службы мэрии Дербента Тельман Раджабов.

"Дербент в 2021 году посетили порядка 400 тыс. человек, в этом году мы ожидаем значительный рост. На самолеты огромное количество билетов уже зарезервировано, также в городе забронированы все гостиничные номера на весь туристический сезон", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в городе завершилось благоустройство шести магалов [исторических районов],открылось новое общественное пространство в продолжение улицы Мамедбекова.

"На завершающей стадии находятся работы по строительству и созданию самого масштабного мультимедийного фонтана в парке Низами Гянджеви, который также находится вдоль крепостной стены. Еще одна локация появилась в сосновом бору, расположенном рядом с крепостью Нарын-кала, там разворачивается экопарк на территории 60 га. В этом сезоне он будет доступен после благоустройства первых двух этапов", - добавил он.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-кала.

Уход крупнейшего мирового гостиничного агрегатора Booking.com из России в начале марта, несмотря на значительную долю охвата отечественного рынка, не испортил традиционно высокий сезон майских праздников у отельеров. Отели из основных регионов внутреннего туризма загружены на 80-100%, но горизонт бронирования из-за нестабильной геополитической ситуации сокращается до 3-14 дней, рассказали ТАСС эксперты и представители отрасли.

Ожидания по загрузке в майские праздники оправдались. Из 65 отелей, входящих в Ассоциацию отелей Казани и Республики Татарстан на эти даты составил до 90%, рассказала исполнительный директор ассоциации Александра Юшутина,

"На 14 апреля у нас 80% забронировано. Сейчас показатели выше. Многие принимают решение поехать ближе к дате. Горизонт бронирований сократился до трех дней. Началась эта тенденция с ковидных времен. Она приносит много неопределенности для распределения персонала на высокие даты, закупки продуктов. Кроме того, в этом году выросло число не предоплаченных бронирований как со стороны туристов, так и туроператоров", - поделилась Юшутина.

Большую роль в хорошей статистике бронирований на майские праздники в регионе, по ее словам, сыграло закрытие границ и программа туристического кешбэка. И даже уход с российского рынка крупнейшего агрегатора Booking.com не испортил показателей. У части маленьких отелей в регионе не было своего сайта. Но провал был недолгим. Большинство отельеров достаточно быстро перераспределили поток туристов на отечественные агрегаторы.

Более 80 процентов отечественных туристов, планирующих поездки в летний период, отправятся в путешествия по России. Главные предпочтения соотечественников раскрывает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса сервиса Rambler&Co.

Согласно полученным данным, 81 процент россиян хотят провести летний отпуск в путешествии по стране, остальные 19 процентов будут искать варианты отдыха за границей.

Наиболее популярными внутрироссийскими направлениями стали прибрежные города на юге страны, куда планируют поехать 37 процентов респондентов. Регионы Центральной России в качествен места для отдыха выбрали 18 процентов опрошенных, Урал и Алтай — 10 процентов, Поволжье (Казань, Астрахань и другие города) — 8 процентов.

«Еще семь процентов привлекает Сибирь своей тайгой и озерами, шесть процентов хотят посмотреть города Золотого кольца, столько же — Кавказ, по четыре процента отметили две полярные точки страны — Дальний Восток и Калининград», — говорится в исследовании.

При этом отмечается, что 29 процентов опрошенных готовы выделить на путешествия в летний период от 20 тысяч до 40 тысяч рублей на одного члена семьи. 25 процентов респондентов ответили, что согласны расстаться с суммой от 40 тысяч до 60 тысяч рублей, потратить от 60 тысяч до 80 тысяч рублей планируют только 11 процентов. Выделить на отдых летом более 80 тысяч готовы 15 процентов россиян.

Ранее стало известно, что самым популярным у соотечественников видом транспорта для путешествий летом назван самолет — на нем планируют добираться до места своего отпуска 37 процентов опрошенных. Второе и третье места заняли поезд и электричка, на которых в путешествие отправятся 29 и 9 процентов россиян соответственно.

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru назвали лучшие места в России на майские праздники для туристов-одиночек. Об этом сообщает RT.

Так, выяснилось, что больше всего для таких туристов подходят Ялта, Калининград, Санкт-Петербург, Москва и Краснодар. В список также попали Екатеринбург, Казань и Ярославль. Рейтинг составили на основании данных бронирования.

Аналитики пришли к выводу, что любители отдыхать без компании бронируют жилье на срок от одной до семнадцати ночей и тратят на это в сутки от 400 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки, сообщает «Кубань 24». При этом отмечается, что дешевле всего обойдется отдых в Краснодаре и Екатеринбурге, где можно найти жилье стоимостью менее тысячи рублей в сутки.

Также оказалось, что более 80 процентов путешественников без пары обычно предпочитают останавливаться в хостелах и отелях, квартиры выбирают лишь 15 процентов таких туристов.