На Алтае пройдет международный гастрономический фестиваль

В Алтайском крае 25 июня стартует гастрономический фестиваль «Ах!Фест». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Фото: из открытых источников из открытых источников

Как сообщили организаторы, фестиваль пройдет в долине семейного отдыха «Алтайское Холмогорье», мероприятия запланированы как в офлайн, так и в онлайн формате.

«Такой гибридный формат позволит расширить границы и наслаждаться фестивалем из любой точки России», — добавили в оргкомитете.