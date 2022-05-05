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29 минут назад

Названы самые романтичные города России

Lenta.ru

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru назвали самые романтичные города России по мнению отечественных туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы десять самых романтичных городов России
Фото: ТАССТАСС

Так, в качестве наиболее подходящего направления для отдыха с возлюбленными россияне выбрали Севастополь. На втором месте рейтинга — Сочи, третью строчку занял Санкт-Петербург. Далее следуют Кисловодск, Казань, Тула, Нижний Новгород, Чемал и Москва.

Выгоднее всего туристам отправиться на отдых в мае в Сочи, где можно забронировать отель на двоих за 1,6 тысячи рублей в сутки. Дороже всего путешествие обойдется в Чемал (Алтай), где снять номер можно минимум за 4,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что самыми популярными российскими регионами среди любителей этнотуризма стали Алтай и Дагестан. Так, 42 процента соотечественников признались, что мечтали бы отправиться в этнотур по Алтайскому краю, чтобы увидеть быт потомков кочевых народов Сибири, 14 процентов участников с удовольствием поехали бы в Дагестан, чтобы увидеть, как живут горцы.

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