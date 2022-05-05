Названы десять самых романтичных городов России

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru назвали самые романтичные города России по мнению отечественных туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, в качестве наиболее подходящего направления для отдыха с возлюбленными россияне выбрали Севастополь. На втором месте рейтинга — Сочи, третью строчку занял Санкт-Петербург. Далее следуют Кисловодск, Казань, Тула, Нижний Новгород, Чемал и Москва.

Выгоднее всего туристам отправиться на отдых в мае в Сочи, где можно забронировать отель на двоих за 1,6 тысячи рублей в сутки. Дороже всего путешествие обойдется в Чемал (Алтай), где снять номер можно минимум за 4,6 тысячи рублей.