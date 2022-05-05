Ургант ответил пожелавшему плюнуть в него режиссеру

Телеведущий Иван Ургант заявил, что не хочет, чтобы режиссер Эдуард Бояков присылал ему извинения, так как «не имеет возможности подтираться смартфоном». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Речь идет о посте Боякова, в котором тот раскритиковал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, назвавшего Урганта «большим патриотом».

Он отметил, что не знаком с Песковым, но знаком с Ургантом - «не раз в ресторане «Пушкин» сидели, в театр ко мне приходил, фотографировались…» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Режиссер назвал ведущего «тварью» из-за видео с «горящими танками с буквой Z» и пообещал, что если Ургант «окажется на расстоянии плевка» от него, то «его получит».

«Прослышав о Вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства - с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард человек основательный, глубокий, начнёт копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться», - так прокомментировал слова Боякова Ургант.

Ведущий подчеркнул, что это - его первый пост в Telegram и он не публиковал видео с горящими танками, о котором заявлял Бояков.

Журналистка Ксения Собчак ранее объяснила режиссеру во время интервью, что тот ролик действительно опубликовал не Ургант, а люди, которые ведут его фан-аккаунт.

«Надо просто выйти и сказать: "Ребята, я этого клипа не выкладывал. Точка. Я - первый, кто ему напишет <…> смс с извинениями"», - ответил на это Бояков.