Представитель Певцова ответил на слухи о его отъезде из РФ

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов находится в России, а информация о его отъезде за границу является фейком. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил директор артиста Евгений Коротаев.

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Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что похожий на Певцова человек покинул Россию и 3 мая пересек границу Литвы.

«Это фейк. 3-го числа он уехал на концерт в Иваново, выступал он. Сама по себе эта новость смешная с точки зрения, что ЕС внес его в черный список», - заметил Коротаев.

В пресс-службе партии «Новые люди» уточнили, что Дмитрий Певцов находится в Москве и готовится к концертам и мероприятиям ко Дню Победы, пишет РИА Новости.

«Никуда из России выезжать не собирается. Завтра планирует быть в Колпино, 8 мая в Серпухове, а 9 мая в Челябинске на концертах ко Дню Победы», - подчеркнули в партии.