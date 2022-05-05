Представитель Певцова ответил на слухи о его отъезде из РФ

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов находится в России, а информация о его отъезде за границу является фейком. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил директор артиста Евгений Коротаев.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что похожий на Певцова человек покинул Россию и 3 мая пересек границу Литвы.
«Это фейк. 3-го числа он уехал на концерт в Иваново, выступал он. Сама по себе эта новость смешная с точки зрения, что ЕС внес его в черный список», - заметил Коротаев.
В пресс-службе партии «Новые люди» уточнили, что Дмитрий Певцов находится в Москве и готовится к концертам и мероприятиям ко Дню Победы, пишет РИА Новости.
«Никуда из России выезжать не собирается. Завтра планирует быть в Колпино, 8 мая в Серпухове, а 9 мая в Челябинске на концертах ко Дню Победы», - подчеркнули в партии.
После начала военной операции на Украине многие известные артисты и журналисты уехали из России. В частности, в СМИ активно обсуждался отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Ивана Урганта, Ренаты Литвиновой и многих других. При этом большая часть звезд опровергла сообщения о своей эмиграции за рубеж, назвав выезд за пределы страны отпуском, каникулами и прохождением лечения.