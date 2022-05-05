«Трамвай Победы» запустили во Владикавказе

Во Владикавказе в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустили «Трамвай Победы». Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

В салоне трамвая транслируют фильмы о войне.

«В преддверии 9 Мая администрация Владикавказа выпускает на городской маршрут исторический вагон — кинотрамвай "Победа"», — рассказали в администрации города.

Тематический трамвай оформлен празднично. Прокатиться на нем можно бесплатно в период с 4 по 14 мая.