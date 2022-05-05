Райкин избран временным ректором Высшей школы сценического искусства

«Первым шагом нового врио ректора стало урегулирование задолженности за электроэнергию перед ООО "Каскад-Энергосбыт" в размере более 4,6 миллиона рублей, которая накопилась с июля 2021 года и будет погашена в полном объеме благодаря финансовой поддержке спонсоров школы. Также по просьбе Константина Райкина юристы в срочном порядке проводят анализ задолженности школы перед преподавателями», — говорится в официальном заявлении студсовета ВШСИ.